***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 10:05
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886523
BIST
09:551.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.180
En Düşük
1.180
09:558,4575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0415
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
09:5510,0090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0447
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
09:55527,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 527,26
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|263.266.765
|% 0,00
|
|ARMDA
|51,35
|2.618.370
|% 0,00
|
|MAVI
|38,90
|48.116.607
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|OLMIP
|7,56
|4.010.766
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|263.266.765
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4483
|8,4564
|% 0,48
|
|Euro
|9,9945
|10,0079
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,0578
|11,1133
|% 0,26
|
|Frank
|9,3158
|9,3719
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2459
|2,2572
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:06SAYAS
Yüzde 5.45 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 248 adet işlem
-
10:05SILVR
Yüzde 4.84 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 414, 862 adet işlem
-
10:04YYAPI
Yüzde 7.20 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 684, 540 adet işlem
-
10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, PGSUS
-
10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, DOHOL, ARCLK