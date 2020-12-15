***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:01
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893151
BIST
11:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
11:267,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8259
11:269,5279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
11:26465,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,44
|Açılış
|: 465,18
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
465,74
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler11:26
|INTEM
|22,66
|2.240.236
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|817.800
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|836.917
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SNPAM
|22,24
|2.267.094
|% -8,48
|
|BERA
|18,06
|48.194.763
|% -8,14
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|GARAN
|9,72
|628.895.334
|% 0,62
|
|HALKB
|5,59
|621.468.953
|% 4,49
|
|ODAS
|3,98
|534.153.858
|% -0,75
|
|KRDMD
|5,37
|494.210.054
|% -1,10
|
|PETKM
|4,94
|469.094.310
|% 1,86
|
|ODAS
|3,98
|534.153.858
|% -0,75
|
|IHLAS
|1,31
|154.080.082
|% -5,76
|
|HALKB
|5,59
|621.468.953
|% 4,49
|
|PETKM
|4,94
|469.094.310
|% 1,86
|
|KRDMD
|5,37
|494.210.054
|% -1,10
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8461
|7,8506
|% 0,00
|
|Euro
|9,5250
|9,5279
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4142
|10,4664
|% -0,19
|
|Frank
|8,8095
|8,8626
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0850
|2,0955
|% -0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|16,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|49,94
|49,94
|-0,35
|
Seans Raporu
11:26
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