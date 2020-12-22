***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2020 15:37
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894222
BIST
17:091.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 25,05
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:097,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:099,3507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:09461,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:09
|NIBAS
|70,95
|19.498.535
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.885.859
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.588.646
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.454.738
|% 10,00
|
|INVEO
|43,30
|28.084.173
|% 9,95
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|SAFKR
|12,26
|11.053.319
|% -4,74
|
|MSGYO
|4,07
|40.208.816
|% -4,46
|
|MARKA
|6,56
|12.786.066
|% -4,09
|
|OYAKC
|8,46
|366.920.625
|% 4,83
|
|TURSG
|6,34
|242.644.874
|% 3,26
|
|KFEIN
|21,20
|211.685.212
|% 2,12
|
|ARDYZ
|48,90
|179.847.990
|% 2,52
|
|KRVGD
|13,66
|127.418.968
|% 1,94
|
|OYAKC
|8,46
|366.920.625
|% 4,83
|
|TURSG
|6,34
|242.644.874
|% 3,26
|
|KRVGD
|13,66
|127.418.968
|% 1,94
|
|DERAS
|9,15
|50.580.608
|% 8,93
|
|FADE
|6,45
|35.063.294
|% 0,31
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6397
|7,6427
|% 0,02
|
|Euro
|9,3417
|9,3507
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2012
|10,2523
|% -0,44
|
|Frank
|8,5891
|8,6408
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0280
|2,0381
|% -0,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-27,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|-29,32
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|-14,18
|
|Çeyrek
|737
|754
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-0,58
|
Seans Raporu
17:09
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 22 artarak (% 1.95 ) 1, 267
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