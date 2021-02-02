***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2021 15:09
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906938
BIST
16:261.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,68
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:267,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:268,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:26424,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,99
|Açılış
|: 424,99
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:26
|DZGYO
|6,05
|57.766.747
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.322.859
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.176.914
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.966.127
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.626.352
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.957.248
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|49.768.319
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,24
|2.051.915.290
|% 8,72
|
|KOZAL
|122,30
|1.241.361.800
|% -1,45
|
|SISE
|7,57
|1.027.516.631
|% 2,44
|
|GARAN
|9,57
|991.614.911
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,44
|926.465.807
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,24
|2.051.915.290
|% 8,72
|
|EKGYO
|2,44
|926.465.807
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|423.610.941
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|714.566.052
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,47
|218.844.835
|% 0,68
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1830
|7,1855
|% -0,01
|
|Euro
|8,6481
|8,6529
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8023
|9,8515
|% 0,06
|
|Frank
|7,9806
|8,0287
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9116
|1,9212
|% -0,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-24,82
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:26
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