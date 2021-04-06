***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 10:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923664
BIST
09:551.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.443
En Düşük
1.443
09:558,1374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
09:559,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0231
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
09:55452,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,82
|Açılış
|: 452,83
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|10,94
|15.092.082
|% 182,65
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,73
|
|POLHO
|3,31
|21.918.345
|% 1,32
|
|LINK
|41,24
|45.180.932
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|KRVGD
|18,32
|205.019.119
|% 0,00
|
|LINK
|41,24
|45.180.932
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,62
|123.594.349
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 0,00
|
|VESTL
|36,20
|211.351.869
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1316
|8,1410
|% 0,48
|
|Euro
|9,5956
|9,6134
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,2676
|11,3241
|% 0,36
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1623
|2,1731
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|4,28
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,46
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|0,76
|