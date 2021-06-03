***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 11:24
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939817
BIST
12:401.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:408,6349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:4010,5444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0464
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5456
En Düşük
10,4950
12:40525,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,74
|Açılış
|: 525,51
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KATMR
|3,63
|45.431.598
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.256.819
|% 9,87
|
|MZHLD
|42,00
|3.443.610
|% 8,86
|
|EPLAS
|29,96
|9.007.326
|% 8,55
|
|GOLTS
|48,32
|25.976.604
|% 8,00
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,13
|37.035.354
|% -4,13
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,94
|416.058.233
|% 1,66
|
|SISE
|7,97
|333.337.270
|% 2,05
|
|SASA
|34,34
|274.675.117
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,20
|247.398.294
|% -0,45
|
|THYAO
|13,93
|1.197.425.162
|% 2,05
|
|GARAN
|8,08
|608.617.046
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,62
|38.769.568
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|110.921.861
|% 1,04
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6324
|8,6349
|% 0,49
|
|Euro
|10,5379
|10,5444
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,2059
|12,2671
|% 0,54
|
|Frank
|9,5531
|9,6107
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2950
|2,3065
|% 0,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,12
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,10
|