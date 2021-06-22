***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 17:27
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943591
BIST
17:251.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:258,6727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0973
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:2510,3311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1260
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:25495,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -6,97
|Açılış
|: 495,84
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VAKFN
|10,57
|164.520.941
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.578.233
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.790.357
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.497.107
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.008.867.191
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,40
|193.775.719
|% -6,57
|
|MZHLD
|41,00
|1.119.617
|% -4,30
|
|METUR
|6,12
|29.166.652
|% -4,23
|
|THYAO
|14,82
|1.462.516.725
|% 1,58
|
|BOBET
|5,65
|1.008.867.191
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|801.727.877
|% 1,71
|
|BERA
|15,57
|515.365.490
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,16
|508.918.044
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,16
|508.918.044
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.008.867.191
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|359.308.945
|% 1,39
|
|THYAO
|14,82
|1.462.516.725
|% 1,58
|
|GARAN
|8,33
|801.727.877
|% 1,71
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6705
|8,6727
|% -1,11
|
|Euro
|10,3248
|10,3311
|% -1,20
|
|Sterlin
|12,0161
|12,0764
|% -1,37
|
|Frank
|9,3868
|9,4434
|% -1,35
|
|Riyal
|2,3036
|2,3151
|% -1,20
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,91
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|0,15
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, VAKBN, KCHOL
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.77 ) 1, 248
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, ISGSY, VKFYO, OZBAL, TKURU, CEOEM, DERHL, VAKFN
-
17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BOBET, MERIT
-
17:39
DMSAS, SMART, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında