***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 11:18
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944402
BIST
13:371.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,49
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
13:378,7338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:3710,4304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0361
|Açılış
|: 10,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:37499,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,63
|Açılış
|: 499,43
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TKURU
|246,40
|5.720.009
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.452.995
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.698.853
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.920.601
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.638.265
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.688.883
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,21
|54.425.911
|% -8,41
|
|CMBTN
|223,10
|18.636.830
|% -7,16
|
|GARAN
|8,19
|648.917.412
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,95
|586.010.531
|% -4,88
|
|THYAO
|14,01
|499.643.096
|% -1,89
|
|SASA
|28,94
|404.708.966
|% -1,30
|
|KRDMD
|6,67
|258.350.404
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,95
|586.010.531
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|230.353.982
|% -1,81
|
|GARAN
|8,19
|648.917.412
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|245.460.515
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,08
|44.271.762
|% -1,82
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7322
|8,7338
|% -0,35
|
|Euro
|10,4276
|10,4304
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1151
|12,1759
|% -0,14
|
|Frank
|9,4773
|9,5344
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3218
|2,3335
|% -0,35
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-3,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,11
|