***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 13:48
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950239
BIST
14:021.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,41
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:028,6372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:0210,2376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0550
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:02499,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,62
|Açılış
|: 499,93
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler14:02
|VBTYZ
|13,72
|45.050.896
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.441.174
|% 9,73
|
|EDIP
|3,09
|27.279.067
|% 7,29
|
|ERBOS
|143,50
|115.747.955
|% 7,25
|
|AVHOL
|5,33
|9.822.018
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.173.524
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,52
|10.908.421
|% -9,88
|
|KGYO
|5,37
|6.724.624
|% -9,75
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,71
|716.684.571
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,28
|399.138.685
|% 0,83
|
|THYAO
|13,44
|370.436.836
|% -0,96
|
|PETKM
|5,45
|338.632.517
|% 0,18
|
|EREGL
|18,41
|311.389.531
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,29
|212.751.178
|% 0,44
|
|GARAN
|8,71
|716.684.571
|% 2,11
|
|PEKGY
|1,08
|89.686.476
|% -1,82
|
|PETKM
|5,45
|338.632.517
|% 0,18
|
|KRDMD
|7,28
|399.138.685
|% 0,83
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6344
|8,6372
|% -0,24
|
|Euro
|10,2319
|10,2376
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9891
|% -0,58
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,24
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.296
|3.378
|-22,91
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-11,08
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-1,17
|