***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 15:27
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950689
BIST
15:131.348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:138,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0416
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:1310,1934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1611
15:13500,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 500,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler15:13
|EDATA
|7,39
|91.887.911
|% 9,97
|
|EDIP
|3,44
|38.249.052
|% 8,86
|
|YAPRK
|33,52
|21.901.550
|% 8,69
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|KGYO
|5,99
|13.042.372
|% 8,51
|
|FADE
|14,16
|15.380.715
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.052.851
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.240.103
|% -9,73
|
|CASA
|116,00
|334.631
|% -9,52
|
|GARAN
|8,54
|674.999.448
|% -1,16
|
|SASA
|27,28
|570.214.719
|% 3,10
|
|THYAO
|13,20
|380.818.403
|% -0,30
|
|KRDMD
|7,16
|318.967.573
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,26
|252.397.802
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,02
|154.240.103
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|252.397.802
|% -0,44
|
|GARAN
|8,54
|674.999.448
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,80
|91.715.128
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|61.452.949
|% -1,63
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5909
|8,5936
|% -0,48
|
|Euro
|10,1896
|10,1934
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,8619
|11,9214
|% -0,77
|
|Frank
|9,3332
|9,3895
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2838
|2,2953
|% -0,50
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,88
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|12,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,52
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,03
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,37
|
Seans Raporu
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