***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:00
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957842
BIST
12:251.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
12:258,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
12:2510,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0378
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
12:25482,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 482,06
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler12:23
|VKING
|7,60
|4.237.132
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.419.082
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.003.925
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|16.324.975
|% 9,82
|
|AGYO
|3,16
|53.774.942
|% 9,72
|
|IDGYO
|2,95
|13.489.643
|% -9,79
|
|KUYAS
|2,37
|4.665.053
|% -5,95
|
|EDATA
|16,15
|6.192.251
|% -4,15
|
|MARKA
|5,33
|9.804.641
|% -4,14
|
|FADE
|8,31
|11.672.715
|% -4,04
|
|GARAN
|9,33
|639.676.599
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,30
|493.287.760
|% 2,22
|
|SISE
|8,53
|362.744.603
|% 1,31
|
|TUPRS
|99,45
|357.943.557
|% 1,17
|
|GENIL
|14,75
|270.095.682
|% 3,44
|
|YKBNK
|2,49
|216.560.756
|% -0,80
|
|GARAN
|9,33
|639.676.599
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,30
|493.287.760
|% 2,22
|
|SISE
|8,53
|362.744.603
|% 1,31
|
|AKBNK
|5,51
|155.709.860
|% 0,36
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5240
|8,5258
|% -0,18
|
|Euro
|10,0198
|10,0261
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,7376
|11,7964
|% -0,19
|
|Frank
|9,2093
|9,2648
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% -0,13
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,08
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-2,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|-3,08
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-1,49
|
|Çeyrek
|773
|790
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,03
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,37
|