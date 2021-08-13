***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:17
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957851
BIST
11:361.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:368,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:3610,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0329
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0137
11:36483,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:36
|VKING
|7,60
|4.087.343
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.339.294
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.990.746
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.502.237
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,44
|11.379.752
|% 8,93
|
|MARKA
|5,01
|5.084.504
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.385.992
|% -9,79
|
|KUYAS
|2,40
|3.987.626
|% -4,76
|
|EDATA
|16,06
|5.362.840
|% -4,69
|
|VKFYO
|6,55
|12.509.735
|% -3,96
|
|GARAN
|9,33
|567.983.130
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,27
|356.907.411
|% 1,85
|
|SISE
|8,54
|317.917.946
|% 1,43
|
|TUPRS
|99,80
|310.892.573
|% 1,53
|
|GENIL
|14,91
|226.771.350
|% 4,56
|
|YKBNK
|2,50
|196.259.737
|% -0,40
|
|GARAN
|9,33
|567.983.130
|% 0,43
|
|KRDMD
|8,27
|356.907.411
|% 1,85
|
|SISE
|8,54
|317.917.946
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,52
|130.288.837
|% 0,55
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5320
|8,5354
|% -0,06
|
|Euro
|10,0233
|10,0304
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,7741
|11,8331
|% 0,12
|
|Frank
|9,2390
|9,2946
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2759
|2,2873
|% 0,23
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|3,71
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|-0,49
|