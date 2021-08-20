***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2021 17:21
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959696
BIST
17:251.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:258,5034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:259,9403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0327
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:25486,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 486,73
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BASGZ
|22,44
|218.484.256
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.072.475
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|40.032.538
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|282.330
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|77.318.549
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.265.713
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,29
|158.374.152
|% -9,33
|
|FONET
|14,36
|19.309.341
|% -8,42
|
|GARAN
|9,35
|1.048.031.402
|% 0,65
|
|EREGL
|18,78
|678.749.497
|% 1,24
|
|SISE
|8,69
|542.647.134
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,35
|535.822.523
|% -1,05
|
|KRDMD
|7,64
|516.621.206
|% -0,52
|
|GARAN
|9,35
|1.048.031.402
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|264.244.980
|% 0,39
|
|ODAS
|1,43
|145.726.304
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|268.539.860
|% -3,33
|
|EKGYO
|1,86
|135.512.775
|% 1,09
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5037
|8,5092
|% 0,03
|
|Euro
|9,9352
|9,9406
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,5552
|11,6132
|% 0,12
|
|Frank
|9,2324
|9,2880
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2614
|2,2727
|% 0,19
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|0,01
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,50
|
Seans Raporu
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