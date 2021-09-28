***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 16:11
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965528
BIST
16:461.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,69
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:468,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:4610,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:46495,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 495,17
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERSU
|4,62
|31.270.444
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.332
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.827.488
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.604.282
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.799.448
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|30.058.345
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.432.338
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|NUGYO
|8,48
|62.217.227
|% -7,52
|
|THYAO
|13,88
|1.291.120.967
|% 2,59
|
|GARAN
|8,84
|919.704.823
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,50
|757.153.088
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,34
|581.981.199
|% -0,85
|
|SISE
|8,04
|486.235.662
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,34
|581.981.199
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.339.356
|% 0,75
|
|GARAN
|8,84
|919.704.823
|% -0,90
|
|THYAO
|13,88
|1.291.120.967
|% 2,59
|
|EKGYO
|1,78
|121.258.392
|% 0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8772
|% 0,68
|
|Euro
|10,3684
|10,3751
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0003
|12,0605
|% -0,34
|
|Frank
|9,5281
|9,5855
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% 0,82
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-19,58
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,58
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-7,63
|
|Çeyrek
|792
|811
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,67
|
Seans Raporu
16:46
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