***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:02
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967269
BIST
12:381.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,18
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.373
12:388,9205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:3810,3052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:38501,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,18
|Açılış
|: 501,48
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:38
|NUGYO
|12,43
|15.061.206
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,52
|51.208.632
|% 7,36
|
|SEYKM
|18,00
|10.908.416
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.216.835
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|17.707.261
|% -7,89
|
|PETKM
|6,27
|526.984.304
|% -5,86
|
|EREGL
|16,48
|951.404.909
|% 2,04
|
|PETKM
|6,27
|526.984.304
|% -5,86
|
|KRDMD
|6,34
|503.135.678
|% -0,16
|
|GARAN
|9,15
|485.380.876
|% -1,40
|
|TUPRS
|118,90
|433.249.545
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,35
|213.083.418
|% -0,84
|
|PETKM
|6,27
|526.984.304
|% -5,86
|
|KRDMD
|6,34
|503.135.678
|% -0,16
|
|ODAS
|1,42
|90.992.325
|% -1,39
|
|EREGL
|16,48
|951.404.909
|% 2,04
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9167
|8,9205
|% 0,59
|
|Euro
|10,2959
|10,3052
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0527
|12,1131
|% 0,08
|
|Frank
|9,5554
|9,6129
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3715
|2,3834
|% 0,64
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,56
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|16,56
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|8,01
|
|Çeyrek
|801
|820
|4,01
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,06
|