***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2021 10:17
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978244
BIST
10:401.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.694
En Düşük
1.683
10:4010,3677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0509
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
10:4011,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0484
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
10:40617,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,93
|Açılış
|: 617,53
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.202.721
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|TSPOR
|7,50
|316.848.592
|% 6,99
|
|DITAS
|20,18
|9.561.184
|% 6,43
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,57
|70.736.094
|% -5,83
|
|MARKA
|3,95
|578.910
|% -4,59
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|PEKGY
|1,00
|11.583.225
|% -3,85
|
|SISE
|10,28
|482.880.598
|% 3,21
|
|GARAN
|12,04
|321.049.929
|% -0,25
|
|TSPOR
|7,50
|316.848.592
|% 6,99
|
|PETKM
|8,00
|270.944.476
|% 0,88
|
|TUPRS
|155,30
|203.843.283
|% 0,91
|
|ADESE
|1,07
|87.243.307
|% 2,88
|
|ODAS
|1,59
|97.667.748
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,31
|193.069.520
|% -1,78
|
|SISE
|10,28
|482.880.598
|% 3,21
|
|TSPOR
|7,50
|316.848.592
|% 6,99
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,3570
|10,3677
|% 0,49
|
|Euro
|11,7133
|11,7290
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,8911
|13,9608
|% 0,62
|
|Frank
|11,0698
|11,1365
|% 0,27
|
|Riyal
|2,7505
|2,7643
|% 0,30
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|6,00
|
|Altın Gr.
|619
|619
|5,13
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,34
|8,34
|0,11
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|-0,46
|
Seans Raporu
10:40
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 8 artarak (% 0.31 ) 1, 849
-
10:50XU100
Endeks 1, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 3, 820.00 milyon TL de
-
10:50BASGZ
Yüzde 5.17 oranında artışla 16.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 232, 489 adet işlem
-
10:49IHAAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 840, 390 adet işlem
-
10:48HDFGS
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 894, 373 adet işlem