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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu

16.03.2020 22:44
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
DURUM TESPİT RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞ NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
2017/2018/2019 YILLARINA AİT DURUM TESPİT RAPORU
Rapor Tarihi
16 MART 2020
Açıklamalar

Marka Yatırım Holding'in 2017 yılı Mart ayında  sermaye artırımıyla ilişkili olarak yaptırmış olduğu   Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait  değerleme raporlarının 2017-2018-2019 yılları için NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.tarafından hazırlanan Durum Tespit Raporları ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829550


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KUYAS 1,10 13.241.264 % 3,77  
IHGZT 4,00 128.896 % 3,36  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8561 7,8955 % 1,40  
Frank 6,7731 6,8139 % 2,22  
Riyal 1,7105 1,7191 % 1,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.506 -8,76  
Altın Gr. 311 312 0,16  
Cumhuriyet 2.037 2.068 -44,00  
Tam 2.029 2.083 -40,53  
Yarım 981 1.008 -19,60  
Çeyrek 492 504 -9,80  
Gümüş.Ons 12,84 12,90 -0,04  
Gümüş Gr. 2,67 2,67 -0,01  
B. Petrol 29,83 29,83 0,21  
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