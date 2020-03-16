***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
16.03.2020 22:44
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
DURUM TESPİT RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞ NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
2017/2018/2019 YILLARINA AİT DURUM TESPİT RAPORU
Rapor Tarihi
16 MART 2020
Açıklamalar
Marka Yatırım Holding'in 2017 yılı Mart ayında sermaye artırımıyla ilişkili olarak yaptırmış olduğu Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait değerleme raporlarının 2017-2018-2019 yılları için NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.tarafından hazırlanan Durum Tespit Raporları ektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829550
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4311
En Düşük
6,4204
18:057,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1962
En Düşük
7,1655
18:05311,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,17
|Açılış
|: 311,55
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8561
|7,8955
|% 1,40
|
|Frank
|6,7731
|6,8139
|% 2,22
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-8,76
|
|Altın Gr.
|311
|312
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,83
|29,83
|0,21
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