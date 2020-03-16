***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDURUM TESPİT RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞ NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞDeğerleme Raporunun İçeriği2017/2018/2019 YILLARINA AİT DURUM TESPİT RAPORURapor Tarihi16 MART 2020AçıklamalarMarka Yatırım Holding'in 2017 yılı Mart ayında sermaye artırımıyla ilişkili olarak yaptırmış olduğu Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait değerleme raporlarının 2017-2018-2019 yılları için NET OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.tarafından hazırlanan Durum Tespit Raporları ektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829550BIST