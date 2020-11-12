***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSemark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTekstil, konfeksiyon ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 Türk LirasıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı1 Türk LirasıToplam Tutar50.000 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.Pay fiyatı, değeri ve yatırımcıların yatırım kararı gözetilerek Şirket kuruluşuna ilişkin bilgi, kuruluş işlemleri diğer ortak ile birlikte icra edildiğinden, kuruluş işlemelerinin tescil ve ilanı ile belirginlik kazanıncaya kadar açıklanması ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888092BIST