***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.11.2020 13:22
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tekstil, konfeksiyon ve kozmetik ürünlerinin alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmaktır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
1 Türk Lirası
Toplam Tutar
50.000 Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pandemi döneminde ürün ithalatı ile ilgili yaşanmış tedarik sorunu nedeniyle, iç piyasaya yönelerek güçlü tekstil firmalarıyla ürün tedarik sözleşmeleri akdetmek suretiyle ticari faaliyetlerimize olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği 100.000 TL sermayeli "Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş." kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.
Pay fiyatı, değeri ve yatırımcıların yatırım kararı gözetilerek Şirket kuruluşuna ilişkin bilgi, kuruluş işlemleri diğer ortak ile birlikte icra edildiğinden, kuruluş işlemelerinin tescil ve ilanı ile belirginlik kazanıncaya kadar açıklanması ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888092
BIST