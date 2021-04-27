***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.04.2021 21:18
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021,12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
IHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
51.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
132,31 TL
Toplam Tutar
6.748.001 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%17.48
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%54.30
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut piyasa koşullarında gelişimine,karlılığına ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirme hedeflerine olumlu etkisi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ALİ FUAT ÜNVER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
YOK
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
GELİR YAKLAŞIMI,PAZAR YAKLAŞIMI,MALİYET YAKLAŞIMI (AĞIRLIKLANDIRILARAK)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.02.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
13.231.374 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İŞLEM DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla Şirketimiz tarafından, "Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"'nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme Raporu'nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL'sına Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen satın alınmasına,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilen "Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"'nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının devir işleminin tescili ve ilanı 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931492
BIST