***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021,12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/04/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VAREdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıIHLAMUR KONAĞI HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIMEVİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZİEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı51.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı132,31 TLToplam Tutar6.748.001 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%17.48İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%54.30Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut piyasa koşullarında gelişimine,karlılığına ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirme hedeflerine olumlu etkisi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıALİ FUAT ÜNVERKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYOKVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGELİR YAKLAŞIMI,PAZAR YAKLAŞIMI,MALİYET YAKLAŞIMI (AĞIRLIKLANDIRILARAK)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.02.2021Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar13.231.374 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiİŞLEM DEĞERLEME RAPORUNDAKİ SONUÇLARA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla Şirketimiz tarafından, "Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"'nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme Raporu'nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL'sına Ali Fuat Ünver'den nakden ve peşinen satın alınmasına,toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilen "Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi"'nin sermayesini temsil eden payların %51'ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının devir işleminin tescili ve ilanı 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satınalma işlemi tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931492BIST