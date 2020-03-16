***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17.169.297 5.429.862Satışların Maliyeti-4.026.711 -1.137.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.142.586 4.292.130BRÜT KAR (ZARAR)13.142.586 4.292.130Genel Yönetim Giderleri-8.137.330 -4.719.220Pazarlama Giderleri-363.051 -120.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.420.009 495.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.898.083 -394.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.164.131 -446.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler157.890FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.164.131 -288.872Finansman Giderleri-357.598 -517.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.806.533 -805.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri164.069 135.664Dönem Vergi (Gideri) Geliri-288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri164.069 135.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.970.602 -670.310DÖNEM KARI (ZARARI)3.970.602 -670.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.580 -37.846Ana Ortaklık Payları3.928.022 -632.464Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-300.865 1.895.951Dönem Karı (Zararı)3.970.602 -670.310Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.970.602 -670.310Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.423.709 836.645Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler474.028 665.217Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler81.347Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.347Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-659.692 346.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-659.692 2.366Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler344.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler357.598 -11.333Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler357.598 153.394Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri196.860Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-361.587Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-12.780İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-12.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-164.069 -135.952Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler8.334.497 -15.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.337.578 2.058.160Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.545.781 -6.692.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.545.781 -6.692.444Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.222.160 69.334.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.222.160 69.334.833Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-553.666 234.142Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.577.387 -5.037.759Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler702.708 -795.651İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)702.708 -795.651Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-659.692 517.654Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.864.790İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.152.692 -55.502.615Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.221.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.152.692 -58.723.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları56.733 2.224.495Ödenen Faiz-357.598 -486.146Alınan Faiz157.890Vergi İadeleri (Ödemeleri)-288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.840.009 -2.075.507Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.840.009 -2.075.507Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.840.009 -2.075.507YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.140.874 -179.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.140.874 -179.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.241.298 3.420.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.424 3.241.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri100.424 3.241.298Ticari Alacaklar6.588.074 9.133.855İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar59.988 4.580.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.528.086 4.553.735Diğer Alacaklar234.105 6.815.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar80.522 1.269.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar153.583 5.545.763Stoklar1.142.278 588.612Peşin Ödenmiş Giderler19.505.245 5.927.858İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19.505.245 5.927.858Diğer Dönen Varlıklar967.408 1.608.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar967.408 1.608.237ARA TOPLAM28.537.534 27.315.296TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.537.534 27.315.296DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar458.455 1.695.392Diğer Maddi Duran Varlıklar458.455 1.695.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.279.340 37.284.540Şerefiye37.271.488 37.271.488Bilgisayar Yazılımları7.852 13.052Ertelenmiş Vergi Varlığı2.314.135 1.935.156TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.051.930 40.915.088TOPLAM VARLIKLAR68.589.464 68.230.384KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.393.407 3.042.076İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.393.407 3.042.076Banka Kredileri1.393.407 3.042.076Ticari Borçlar938.571 235.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 68.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar938.571 167.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar281.596 941.288Diğer Borçlar1.557.116 7.785.877İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 1.330.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.557.116 6.455.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)396.555 3.261.345İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 155.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)396.555 3.105.977Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.210.809 1.412.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.210.809 1.412.411ARA TOPLAM6.778.054 16.678.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.778.054 16.678.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 1.191.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 1.191.340Banka Kredileri0 1.191.340Uzun Vadeli Karşılıklar287 10.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar287 10.802Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü474.270 186.084TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER474.557 1.388.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.252.611 18.067.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.326.894 50.201.145Ödenmiş Sermaye20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-97 -1.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97 -1.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97 -1.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.271.488 34.846.352Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)37.271.488 34.846.352Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)37.271.488 34.846.352Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler3.980.414Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.307.889 -7.380.671Net Dönem Karı veya Zararı4.013.182 -632.464Kontrol Gücü Olmayan Paylar9.959 -37.847TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.336.853 50.163.298TOPLAM KAYNAKLAR68.589.464 68.230.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436Transferler-4.253.862 4.253.862Dönem Karı (Zararı)-632.464 -632.464 -37.847 -670.311Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.451 -1.451 -1.451Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.021.241 -1.021.241 1.247.865 226.624Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298Diğer Düzeltmeler2.425.136 2.425.136 2.425.136Transferler72.782 632.464 705.246 5.226 710.472Dönem Karı (Zararı)4.013.182 4.013.182 42.580 4.055.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.771 1.771 1.771Sermaye Avansı3.980.414 3.980.414 3.980.414Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -97 37.271.488 136.112 3.980.414 -7.307.889 4.013.182 61.326.894 9.959 61.336.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.970.602 -670.310DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.381 -1.132Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.771 -1.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-390 319Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-390 319Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.381 -1.132TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.971.983 -671.442Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.580 -37.846Ana Ortaklık Payları3.929.403 -633.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829534BIST