***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.982.272 1.110.000Satışların Maliyeti19 -1.229.946 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.752.326 1.110.000BRÜT KAR (ZARAR)1.752.326 1.110.000Genel Yönetim Giderleri20 -585.702 -386.314Pazarlama Giderleri20 0 -406.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 418.978 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -34.570 -60.016ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.032 257.316FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.551.032 257.316Finansman Gelirleri22 6.500 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.557.532 257.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-343.570 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -343.570 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.213.962 257.316DÖNEM KARI (ZARARI)1.213.962 257.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -151.140Ana Ortaklık Payları1.245.285 408.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI162.484 -4.658.268Dönem Karı (Zararı)1.213.962 257.316Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.213.962 257.316Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler954.906 1.264.470Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.477 16.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.249.999 1.247.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.438 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.247.561 1.247.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-343.570 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.124.088 -6.180.054Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.334.839 2.472.273İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.334.839 2.472.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.244 -4.614.058İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)50.244 -4.614.058Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.142.278 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.545.752 1.647.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.779 244.634İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)46.779 244.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-64.596 -74.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.880 -5.856.227İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-87.880 -5.856.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-955.220 -4.658.268Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.117.704 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 2.981.593Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.981.593Kredilerden Nakit Girişleri0 2.981.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)162.484 -1.676.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)162.484 -1.676.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.208 4.917.411DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ266.692 3.240.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 266.692 104.208Ticari Alacaklar5.017.909 7.192.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.109.594 1.009.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.908.315 6.183.249Diğer Alacaklar1.432.461 1.482.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.432.461 1.482.705Stoklar8 0 1.142.278Peşin Ödenmiş Giderler25.295.135 18.749.383İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 21.711.593 15.390.566İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.583.542 3.358.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 620.648 651.606Diğer Dönen Varlıklar952.423 974.033İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 389.769 256.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 562.654 717.581ARA TOPLAM33.585.268 30.296.535TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.585.268 30.296.535DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar330.453 376.210Mobilya ve Demirbaşlar11 298.708 333.884Özel Maliyetler11 31.745 42.326Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.306.675 37.309.395Şerefiye12 37.271.488 37.271.488Bilgisayar Yazılımları12 35.187 37.907Peşin Ödenmiş Giderler66.513 66.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 66.513 66.513Ertelenmiş Vergi Varlığı16 306.224 649.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.009.865 38.401.912TOPLAM VARLIKLAR71.595.133 68.698.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.371.255 1.371.255İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.371.255 1.371.255Banka Kredileri5 1.371.255 1.371.255Diğer Finansal Yükümlülükler2.202 2.202Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 2.202 2.202Ticari Borçlar969.187 1.015.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 969.187 1.015.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 346.192 281.596Diğer Borçlar1.758.900 1.618.452İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.758.900 1.618.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)835.336 28.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 835.336 28.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 0 449.360Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.259.886 2.212.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.259.886 2.212.063ARA TOPLAM8.793.253 8.230.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.793.253 8.230.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.438 587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.438 587TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.438 587TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.795.691 8.230.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar62.862.088 60.524.894Ödenmiş Sermaye15 20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.271.488 37.271.488Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)37.271.488 37.271.488Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 37.271.488 37.271.488Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112 136.112Yasal Yedekler15 136.112 136.112Diğer Yedekler15 9.869.805 8.752.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.894.286 -14.271.627Net Dönem Karı veya Zararı1.245.285 5.403.136Kontrol Gücü Olmayan Paylar-62.646 -57.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR62.799.442 60.467.776TOPLAM KAYNAKLAR71.595.133 68.698.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 1.096.559 -13.179.780 -336.463 48.085.488 -27.768 48.057.720Diğer Düzeltmeler-21.943 336.463 -21.943 -10.150 -32.093Transferler-336.463Dönem Karı (Zararı)295.234 295.234 -151.140 144.094Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 1.096.559 -13.538.186 295.234 48.358.779 -189.058 48.169.721Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 8.888.213 -14.271.627 5.377.341 60.499.099 -31.323 60.467.776Diğer Düzeltmeler-2.182 -2.182Transferler5.377.341 -5.377.341Dönem Karı (Zararı)1.247.467 1.247.467 -31.323 1.216.144Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.117.704 1.117.704 1.117.704Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 37.271.488 10.005.917 -8.894.286 1.247.467 62.862.088 -62.646 62.799.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.213.962 257.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.213.962 257.316Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -151.140Ana Ortaklık Payları1.245.285 408.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850374BIST