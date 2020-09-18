***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.960.234 10.829.050 2.982.272 1.110.000Satışların Maliyeti-2.175.881 -2.978.181 -1.229.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.784.353 7.850.869 1.752.326 1.110.000BRÜT KAR (ZARAR)1.784.353 7.850.869 1.752.326 1.110.000Genel Yönetim Giderleri-704.314 -412.341 -585.702 -386.314Pazarlama Giderleri-147.316 -406.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.609 418.978Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-53.781 -659.376 -34.570 -60.016ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.027.867 6.631.836 1.551.032 257.316FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.027.867 6.631.836 1.551.032 257.316Finansman Gelirleri11.409 6.500Finansman Giderleri14.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.054.035 6.631.836 1.557.532 257.316Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-327.874 203.048 -343.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-327.874 203.048 -343.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)726.161 6.834.884 1.213.962 257.316DÖNEM KARI (ZARARI)726.161 6.834.884 1.213.962 257.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -28.559 -31.323 -151.140Ana Ortaklık Payları757.484 6.863.443 1.245.285 408.456Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.245.745 1.633.400Dönem Karı (Zararı)726.161 6.834.884Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)726.161 6.834.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler392.651 1.238.988Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler52.276 193.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.501 1.248.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.501 587Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.247.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler327.874 -203.048İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-869.854 -7.353.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.867.392 -18.549.096İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)979.315 -4.252.294İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.888.077 -14.296.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.681 -778.428İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-117.653 -891.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)194.334 113.408Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.895.953 2.971.930Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.089.193 1.647.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-140.229 277.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-140.229 277.582Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)32.745 262.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.052.468 6.309.298İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28.400 3.859.746İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.024.068 2.449.552Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)806.440 504.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-372.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-372.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları248.958 720.210Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-1.494.703 913.190YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.592 -47.845Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.592 -47.845Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.592 -47.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.345.726 -3.164.605Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.345.726Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.251.326Kredilerden Nakit Girişleri3.251.326Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.415.931Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.415.931YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.611 -1.579.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.611 -1.579.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ266.692 4.917.411DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ249.081 3.338.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 249.081 104.208Ticari Alacaklar6 3.162.446 7.192.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 29.758 1.009.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.132.688 6.183.249Diğer Alacaklar10 1.406.024 1.482.705İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 117.653 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.288.371 1.482.705Stoklar8 0 1.895.953Peşin Ödenmiş Giderler9 24.775.089 16.769.383İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 22.888.718 15.390.566İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.886.371 1.378.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.022.657 651.606Diğer Dönen Varlıklar13 3.106.164 974.033İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 256.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.106.164 717.581ARA TOPLAM33.721.461 29.070.210TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.721.461 29.070.210DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 446.967 376.210Arazi ve Arsalar11 0 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 0 0Binalar11 0 0Tesis, Makine ve Cihazlar11 0 0Taşıtlar11 0 0Mobilya ve Demirbaşlar11 344.468 333.884Özel Maliyetler11 102.499 42.326Taşıyıcı Bitkiler11 0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar11 0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar11 0 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 32.466 37.907Şerefiye12 0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar12 0 0Diğer Haklar12 0 0Patentler12 0 0Markalar12 0 0Lisanslar12 0 0Bilgisayar Yazılımları12 32.466 37.907Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri12 0 0Peşin Ödenmiş Giderler9 150.000 66.513İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 150.000 66.513Ertelenmiş Vergi Varlığı16 321.920 649.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR951.353 1.130.424TOPLAM VARLIKLAR34.672.814 30.200.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.371.255 1.371.255İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.371.255 1.371.255Banka Kredileri5 1.371.255 1.371.255Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0Banka Kredileri5 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 0Banka Kredileri5 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.202 2.202Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri5 0 0Finansal Teminat Sözleşmeleri5 0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 2.202 2.202Ticari Borçlar6 875.736 1.015.965İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 875.736 1.015.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 314.341 281.596Diğer Borçlar10 2.670.920 1.618.452İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 28.400 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 2.642.520 1.618.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 835.336 28.896İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 835.336 28.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 0 449.360Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları18 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.297.791 2.212.063İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.297.791 2.212.063ARA TOPLAM10.617.876 8.230.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.617.876 8.230.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 0Banka Kredileri5 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.088 587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.088 587Genel Karşılıklar17 0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar17 0 0Sigortacılık Teknik Karşılıkları17 0 0Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.088 587TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.630.964 8.230.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 24.104.496 22.027.081Ödenmiş Sermaye15 20.990.000 20.990.000Sermaye Düzeltme Farkları15 0Birleşme Denkleştirme Hesabı15 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları15 0Sermaye Avansı15 0Geri Alınmış Paylar (-)15 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)15 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.243.684 2.243.684Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu15 0Pay Bazlı Ödemeler (-)15 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.112 136.112Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı15 0Yasal Yedekler15 136.112 136.112Diğer Yedekler15 10.107.826 8.752.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -10.130.610 -11.637.556Net Dönem Karı veya Zararı15 757.484 1.542.740Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 -62.646 -57.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.041.850 21.969.963TOPLAM KAYNAKLAR34.672.814 30.200.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -10.545.709 -358.012 13.426.522 -157.359 13.269.163Diğer Düzeltmeler-507.780 -507.780 128.800 -378.980Transferler-336.463 336.463Dönem Karı (Zararı)6.863.443 6.863.443 -28.559 6.834.884Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -11.389.952 6.841.894 19.782.185 -57.118 19.725.067Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Diğer Düzeltmeler-25.795 -25.795 25.795 0Transferler9.999 1.532.741 -1.542.740Dönem Karı (Zararı)757.484 757.484 -31.323 726.161Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.345.726 1.345.726 1.345.726Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 10.107.826 -10.130.610 757.484 24.104.496 -62.646 24.041.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)726.161 6.834.884 1.213.962 257.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)726.161 6.834.884 1.213.962 257.316Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -28.559 -31.323 -151.140Ana Ortaklık Payları757.484 6.863.443 1.245.285 408.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875801BIST