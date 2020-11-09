***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 4.653.803 13.950.965Satışların Maliyeti19 -2.183.309 -594.900TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.470.494 13.356.065BRÜT KAR (ZARAR)2.470.494 13.356.065Genel Yönetim Giderleri20 -1.346.228 -7.527.371Pazarlama Giderleri20 0 -363.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.145 916.638Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -241.391 -10.399.442ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)887.020 -4.017.161FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)887.020 -4.017.161Finansman Gelirleri43.724 0Finansman Giderleri-6.960 -19.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)923.784 -4.037.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-320.061 2.104.107Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -320.061 2.104.107SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)603.723 -1.933.006DÖNEM KARI (ZARARI)603.723 -1.933.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 52.540Ana Ortaklık Payları635.046 -1.985.546Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.844.862 -915.565Dönem Karı (Zararı)603.723 -1.933.006Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)603.723 -1.933.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler502.231 4.603.078Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler167.706 474.028Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler482 2.394.973Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler482 2.394.973Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.982 -47.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.982 -47.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 13.268.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler320.061 -2.104.107Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -9.382.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.815.025 -3.585.637Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.378.842 -6.098.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)973.085 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.405.757 -6.098.127Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.069 7.656.627İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-185.203 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)189.272 7.656.627Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.895.953 -367.388Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.381.572 5.132.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-720.106 -10.763İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-720.106 -10.763Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-8.231 -47.925Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler167.724 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)167.724 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -3.242.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-151.704 -6.607.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-151.704 -6.607.355Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.709.071 -915.565Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-1.135.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.444 498.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 592.458Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 592.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.444 -94.444Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.444 -94.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.841.168 824.146Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri2.841.168 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.251.326Kredilerden Nakit Girişleri0 3.251.326Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.427.180Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.427.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.138 406.595NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.138 406.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ249.081 3.030.028DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.943 3.436.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 150.943 104.208Ticari Alacaklar6 2.668.607 7.192.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.988 1.009.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.632.619 6.183.249Diğer Alacaklar10 1.478.154 1.482.705İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 185.203 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.292.951 1.482.705Stoklar8 0 1.895.953Peşin Ödenmiş Giderler9 25.217.468 16.769.383İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 22.888.718 15.390.566İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.328.750 1.378.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.022.657 651.606Diğer Dönen Varlıklar13 2.804.252 974.033İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 223.818 256.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.580.434 717.581ARA TOPLAM33.342.081 29.070.210TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.342.081 29.070.210DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 311.139 376.210Taşıtlar11 0 0Mobilya ve Demirbaşlar11 300.673 333.884Özel Maliyetler11 10.466 42.326Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 29.716 37.907Bilgisayar Yazılımları12 29.716 37.907Peşin Ödenmiş Giderler9 0 66.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 66.513Ertelenmiş Vergi Varlığı16 329.733 649.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR670.588 1.130.424TOPLAM VARLIKLAR34.012.669 30.200.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.371.255 1.371.255İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 1.371.255 1.371.255Banka Kredileri5 1.371.255 1.371.255Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri5 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler5 2.202 2.202Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 2.202 2.202Ticari Borçlar6 295.859 1.015.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 295.859 1.015.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 273.365 281.596Diğer Borçlar10 1.786.176 1.618.452İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.786.176 1.618.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.896 28.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.896 28.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 0 449.360Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.575.198 2.212.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.575.198 2.212.063ARA TOPLAM8.583.246 8.230.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.583.246 8.230.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 0 0Banka Kredileri5 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.569 587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 14.569 587TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.569 587TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.597.815 8.230.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 25.477.500 22.027.081Ödenmiş Sermaye15 20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 2.243.684 2.243.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.112 136.112Yasal Yedekler15 136.112 136.112Diğer Yedekler11.603.268 8.752.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.130.610 -11.637.556Net Dönem Karı veya Zararı635.046 1.542.740Kontrol Gücü Olmayan Paylar-62.646 -57.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.414.854 21.969.963TOPLAM KAYNAKLAR34.012.669 30.200.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298Transferler-632.462 632.464 2 -366.371 -366.369Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.771 1.771 1.771Dönem Karı (Zararı)-1.704.627 -1.704.627 228.379 -1.476.248Sermaye Avansı19.236.594 19.236.594 19.236.594Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -97 34.846.352 136.112 19.236.594 -8.013.133 -1.704.627 67.734.885 -175.839 67.559.046Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-25.795 -25.795 25.795 0Transferler9.999 1.532.741 -1.542.740 0 0 0Dönem Karı (Zararı)635.046 635.046 -31.323 603.723Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları2.841.168 2.841.168 2.841.168Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 11.603.268 -10.130.610 635.046 25.477.500 -62.646 25.414.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)603.723 -1.933.006DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)603.723 -1.933.006Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 52.540Ana Ortaklık Payları635.046 -1.985.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886984BIST