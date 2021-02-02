***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 12.426.465 16.359.297Satışların Maliyeti20 -9.527.560 -7.887.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.898.905 8.472.190BRÜT KAR (ZARAR)2.898.905 8.472.190Genel Yönetim Giderleri21 -1.842.536 -1.872.885Pazarlama Giderleri21 0 -63.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 153.156 4.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -253.195 -4.718.958ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)956.330 1.822.271Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 229.286Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-10.695 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)945.635 2.051.557Finansman Gelirleri23 65.052 0Finansman Giderleri23 -7.631 -337.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.003.056 1.713.911Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-90.247 -199.730Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -362.175 -449.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 271.928 249.630SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)912.809 1.514.181DÖNEM KARI (ZARARI)912.809 1.514.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -28.559Ana Ortaklık Payları944.132 1.542.740Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.175.552 -749.304Dönem Karı (Zararı)912.809 1.514.181Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)912.809 1.514.181Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-146.488 1.192.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler115.302 193.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.138 1.248.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.138 587Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.247.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-271.928 -249.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.003.744 -5.294.484Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.283.560 5.222.198İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)956.095 -605.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.239.655 5.827.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.893.931 12.346.983İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.537.194 3.163.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-356.737 9.183.221Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.895.953 1.326.730Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-561.858 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.558.304 -14.847.309Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-745.223 -2.087.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-745.223 -2.087.620Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)54.098 -659.692Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.326 -5.301.197İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.180 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)61.146 -5.301.197Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.000 -1.054.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.755 -240.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.755 -240.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.237.423 -2.587.897Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -315.642Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları1.061.871 2.154.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-146.596 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-13.055 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.541Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.541FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.943.600 -2.390.923Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.297.064 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.674.106Kredilerden Nakit Girişleri0 1.674.106Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.353.464 -4.065.029Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.353.464 -4.065.029YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)621.452 -3.140.227NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)621.452 -3.140.227DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ104.208 3.244.435DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ725.660 104.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 725.660 104.208Ticari Alacaklar6 10.475.882 7.192.322İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar52.978 1.009.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.422.904 6.183.249Diğer Alacaklar7 3.376.636 1.482.705İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.537.194 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.839.442 1.482.705Stoklar8 0 1.895.953Canlı Varlıklar8 561.858 0Peşin Ödenmiş Giderler9 20.394.200 16.769.383İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.973.508 15.390.566İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.420.692 1.378.817Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 660.479 651.606Diğer Dönen Varlıklar15 828.617 974.033İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 256.452İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar828.617 717.581ARA TOPLAM37.023.332 29.070.210TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.023.332 29.070.210DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 13.055 0Maddi Duran Varlıklar12 405.391 376.210Mobilya ve Demirbaşlar286.819 333.884Özel Maliyetler118.572 42.326Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.965 37.907Bilgisayar Yazılımları26.965 37.907Peşin Ödenmiş Giderler9 0 66.513İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 66.513Ertelenmiş Vergi Varlığı17 921.722 649.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.367.133 1.130.424TOPLAM VARLIKLAR38.390.465 30.200.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 1.371.255İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 1.371.255Banka Kredileri0 1.371.255Diğer Finansal Yükümlülükler5 19.993 2.202Ticari Borçlar6 270.742 1.015.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar270.742 1.015.965Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 335.694 281.596Diğer Borçlar7 1.682.778 1.618.452İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.180 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.679.598 1.618.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 38.896 28.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.896 28.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 449.360Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.601.506 2.212.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.601.506 2.212.063ARA TOPLAM7.199.904 8.230.084TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.199.904 8.230.084UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18 10.725 587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.725 587TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.725 587TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.210.629 8.230.671ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 31.242.482 22.027.081Ödenmiş Sermaye20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler17.059.164 8.752.101Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.130.610 -11.637.556Net Dönem Karı veya Zararı944.132 1.542.740Kontrol Gücü Olmayan Paylar-62.646 -57.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.179.836 21.969.963TOPLAM KAYNAKLAR38.390.465 30.200.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 960.447 -8.714.494 -2.031.868 13.583.881 -314.718 13.269.163Diğer Düzeltmeler-286.159 0 -286.159 286.159 0Transferler7.791.654 -2.636.903 2.031.868 7.186.619 0 7.186.619Dönem Karı (Zararı)1.542.740 1.542.740 -28.559 1.514.181Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.524.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Diğer Düzeltmeler-35.794 -35.794 25.795 -9.999Transferler1.542.740 -1.542.740 0Dönem Karı (Zararı)944.132 944.132 -31.323 912.809Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları8.307.063 8.307.063 8.307.063Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 944.132 31.242.482 -62.646 31.179.836Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)912.809 1.514.181DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)912.809 1.514.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-31.323 -28.559Ana Ortaklık Payları944.132 1.542.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906848BIST