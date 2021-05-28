***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.379.762 2.982.272Satışların Maliyeti20 -1.612.446 -1.983.621TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)767.316 998.651BRÜT KAR (ZARAR)767.316 998.651Genel Yönetim Giderleri21 -715.545 -585.702Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 146.756 23.041Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -33.947 -34.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.580 401.420Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -18.956 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)145.624 401.420Finansman Gelirleri23 3.693 6.500SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)149.317 407.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-90.855 -343.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -90.855 -343.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.462 64.350DÖNEM KARI (ZARARI)58.462 64.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-255.924 -31.323Ana Ortaklık Payları314.386 95.673Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.430.201 -955.220Dönem Karı (Zararı)58.462 64.350Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.462 64.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.542 393.868Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.695 48.447Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-120.092 1.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.048 1.851Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-145.140 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler90.855 343.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.314.196 -1.609.643Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.858.544 2.174.443İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.033.529 -100.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)174.985 2.274.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.388.360 50.244İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)268.862 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.657.222 50.244Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.634.722 1.895.953Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-106.217 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.775.760 -6.545.752Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler687.721 -46.778İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)687.721 -46.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)47.397 64.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.005 140.448İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18.095 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)80.910 140.448Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 806.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.764 -149.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)63.764 -149.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.265.276 -1.151.425Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-164.925 196.205YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-965.418 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları18.956 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-984.374 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-984.374 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.599.574 1.117.704Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri6.619.567 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.993 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.993 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 1.117.704YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.203.955 162.484NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.203.955 162.484DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ723.397 104.208DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.927.352 266.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.927.352 723.397Ticari Alacaklar5 12.334.426 10.475.882İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.086.507 52.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.247.919 10.422.904Diğer Alacaklar7 8.910.136 3.376.636İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.268.332 1.537.194İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.641.804 1.839.442Stoklar8 4.634.722 0Canlı Varlıklar8 668.075 561.858Peşin Ödenmiş Giderler9 13.618.440 20.394.200İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.535.602 17.973.508İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.082.838 2.420.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 9.062 8.877Diğer Dönen Varlıklar15 1.377.943 828.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.377.943 828.617ARA TOPLAM43.480.156 36.369.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.480.156 36.369.467DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 0 15.228Maddi Duran Varlıklar12 1.365.414 405.391Mobilya ve Demirbaşlar304.944 286.819Özel Maliyetler27.133 118.572Yapılmakta Olan Yatırımlar1.033.337 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 31.621 26.965Bilgisayar Yazılımları31.621 26.965Ertelenmiş Vergi Varlığı17 830.867 921.722TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.227.902 1.369.306TOPLAM VARLIKLAR45.708.058 37.738.773KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler5 0 19.993Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 19.993Ticari Borçlar6 968.749 270.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar968.749 270.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 383.091 335.694Diğer Borçlar7 1.781.783 1.682.778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.275 3.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.760.508 1.679.598Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 3.728 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.610 38.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.610 38.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 512.171Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.250.295 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.910.709 2.950.188İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.910.709 2.950.188ARA TOPLAM8.326.965 7.060.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.326.965 7.060.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar18 35.773 10.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.773 10.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.773 10.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.362.738 7.071.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.857.168 30.729.937Ödenmiş Sermaye16 20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler24.040.906 17.059.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.867.920 -10.130.610Net Dönem Karı veya Zararı314.386 431.587Kontrol Gücü Olmayan Paylar-511.848 -62.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.345.320 30.667.291TOPLAM KAYNAKLAR45.708.058 37.738.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Diğer Düzeltmeler-25.795 -25.795 -25.795Transferler1.542.740 -1.541.740Dönem Karı (Zararı)95.673 95.673 -5.528 90.145Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.117.704 1.117.704 1.117.704Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 9.869.805 -10.120.611 95.673 23.214.663 -62.646 23.152.017Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291Transferler431.587 -431.587Dönem Karı (Zararı)-168.897 145.489 -449.202 -303.713Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)314.386Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları6.981.742 6.981.742 6.981.742Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 24.040.906 -9.867.920 314.386 37.857.168 -511.848 37.345.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)58.462 64.350DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.462 64.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-255.924 -31.323Ana Ortaklık Payları314.386 95.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938566BIST