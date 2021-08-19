***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.825.562 3.960.234Satışların Maliyeti20 -5.180.422 -2.175.881TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.645.140 1.784.353BRÜT KAR (ZARAR)1.645.140 1.784.353Genel Yönetim Giderleri21 -1.234.854 -704.314Pazarlama Giderleri-862.612 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 830.638 1.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.529.702 -53.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.151.390 1.027.867Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -26.563 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.177.953 1.027.867Finansman Gelirleri23 61.025 11.409Finansman Giderleri22 -90.065 14.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.206.993 1.054.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri186.537 -327.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 186.537 -327.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.020.456 726.161DÖNEM KARI (ZARARI)-1.020.456 726.161Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-152.630 -31.323Ana Ortaklık Payları-867.826 757.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI568.878 -1.083.261Dönem Karı (Zararı)-1.020.456 726.161Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.020.456 726.161Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.456.252 392.651Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler94.745 52.276Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.343.971 12.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler684.755 12.501Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-647.217 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.306.433 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.536 327.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.088.935 -707.370Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.315.542 4.029.876İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.978 979.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.368.520 3.050.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.304.966 76.681İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-557.502 -117.653İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-747.464 194.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.408.590 1.895.953Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)561.858 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.914.559 -8.089.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler345.217 -140.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)345.217 -140.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)334.825 32.745Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.705.104 1.052.468İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)489.750 28.400İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.215.354 1.024.068Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)131.910 806.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.560 -372.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)75.887 -372.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)48.673 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.524.731 411.442Kira Ödemeleri-80.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-875.853 -1.494.703YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.144.757 -117.592İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.681.773 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.462.984 -117.592Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.462.984 -117.592FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.586.003 1.345.726Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.874.304 1.345.726Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-268.308 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.993 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.993 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.010.124 144.873NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.010.124 144.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ723.397 104.208DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.733.521 249.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.733.521 723.397Ticari Alacaklar6 14.466.856 10.475.882İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 52.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.466.856 10.422.904Diğer Alacaklar7 3.699.737 3.376.636İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.094.696 1.537.194İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.605.041 1.839.442Stoklar8 3.408.590 0Canlı Varlıklar8 0 561.858Peşin Ödenmiş Giderler9 13.479.641 20.394.200İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.652.589 17.973.508İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.827.052 2.420.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 105.952 8.877Diğer Dönen Varlıklar15 1.387.468 828.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.387.468 828.617ARA TOPLAM38.281.765 36.369.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.281.765 36.369.467DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 27.234 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.234 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 0 15.228Maddi Duran Varlıklar12 3.904.875 405.391Taşıtlar120.940 0Mobilya ve Demirbaşlar1.740.630 286.819Özel Maliyetler656.575 118.572Yapılmakta Olan Yatırımlar1.386.730 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.549.803 26.965Şerefiye6.697.001 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar811.644 0Bilgisayar Yazılımları30.353 26.965Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.805 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 903.859 921.722TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.385.771 1.369.306TOPLAM VARLIKLAR50.667.536 37.738.773KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 449.815 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar449.815 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar449.815 0Diğer Finansal Yükümlülükler5 0 19.993Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 19.993Ticari Borçlar6 626.245 270.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar626.245 270.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 670.519 335.694Diğer Borçlar7 28.446.555 1.682.778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar492.930 3.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.953.625 1.679.598Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 11.335 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 160.520 38.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)160.520 38.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 512.171Kısa Vadeli Karşılıklar18-19 643.019 1.250.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar39.941 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar603.078 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.876.321 2.950.188İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.876.321 2.950.188ARA TOPLAM34.884.329 7.060.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.884.329 7.060.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 591.162 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar591.162 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar591.162 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 653.499 10.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar653.499 10.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.244.661 10.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.128.990 7.071.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.382.708 30.729.937Ödenmiş Sermaye16 20.990.000 20.990.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 -2.992 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.713 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.713 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.713 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler16 960.447 17.059.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.078.430 -10.130.610Net Dönem Karı veya Zararı-867.826 431.587Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 155.838 -62.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.538.546 30.667.291TOPLAM KAYNAKLAR50.667.536 37.738.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 0 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Diğer Düzeltmeler-25.795 -25.795 -25.795Transferler9.999 1.532.741 -1.542.740Dönem Karı (Zararı)757.484 757.484 -5.528 751.956Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları1.345.726 1.345.726 1.345.726Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 10.107.826 -10.130.610 757.484 24.104.496 -62.646 24.041.850Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291Transferler431.587 -431.587Dönem Karı (Zararı)-867.826 -867.826 -152.630 -1.020.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.713 1.713 1.713Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.992 620.593 617.601 371.114 988.715Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-16.098.717 -16.098.717 -16.098.717Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 -2.992 2.243.684 1.713 136.112 960.447 -9.078.430 -867.826 14.382.708 155.838 14.538.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.020.456 726.161DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 1.713 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.040 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-327 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-327 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.713 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.018.743 726.161Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.018.743 726.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959395BIST