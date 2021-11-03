***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 12.870.471 4.653.803Satışların Maliyeti20 -9.276.776 -2.183.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.593.695 2.470.494BRÜT KAR (ZARAR)3.593.695 2.470.494Genel Yönetim Giderleri21 -2.570.622 -1.346.228Pazarlama Giderleri21 -962.612 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.059.098 4.145Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -723.149 -241.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)396.410 887.020Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 55.971 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -104.957 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)347.424 887.020Finansman Gelirleri23 105.020 43.724Finansman Giderleri22 -173.847 -6.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)278.597 923.784Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.748 -320.061Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -35.748 -320.061SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)242.849 603.723DÖNEM KARI (ZARARI)242.849 603.723Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 -22.044 -31.323Ana Ortaklık Payları264.893 635.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.268.746 -2.844.862Dönem Karı (Zararı)242.849 603.723Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)242.849 603.723Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler728.158 502.231Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler192.612 167.706Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler84.511 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler84.511Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler211.214 14.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler653.624 13.982Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-647.217 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler204.807 482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler239.821 320.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.021.838 -2.815.025Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-67.652 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.475.693 4.378.842İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-795.946 973.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.679.747 3.405.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.608.549 4.069İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.310.830 -185.203İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)297.719 189.272Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.132.001 1.895.953Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)561.858 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.910.802 -8.381.572Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler230.477 -720.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)230.477 -720.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)282.160 -8.231Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.491.683 167.724İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)883.349 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.608.334 167.724Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.553.258 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.397 -151.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.420 -151.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)61.817 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.992.845 -1.709.071Kira Ödemeleri-360.000 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-364.099 -1.135.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.874.563 -94.444İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.697.001 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.079 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.079 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.269.641 -94.444Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.269.641 -94.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.590.993 2.841.168Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.874.304 2.841.168Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-268.605 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.706 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.706 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)985.176 -98.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)985.176 -98.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ723.397 249.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.708.573 150.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.708.573 723.397Finansal Yatırımlar67.652 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri67.652 0Ticari Alacaklar6 17.849.364 10.475.882İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar848.924 52.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.000.440 10.422.904Diğer Alacaklar7 1.641.277 3.376.636İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar226.364 1.537.194İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.414.913 1.839.442Stoklar8 2.132.001 0Canlı Varlıklar8 0 561.858Peşin Ödenmiş Giderler14.983.398 20.394.200İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.753.364 17.973.508İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.230.034 2.420.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 99.216 8.877Diğer Dönen Varlıklar15 1.283.343 828.617İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.283.343 828.617ARA TOPLAM39.764.824 36.369.467TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.764.824 36.369.467DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 27.234 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.234 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 0 15.228Maddi Duran Varlıklar12 4.515.952 405.391Taşıtlar261.920 0Mobilya ve Demirbaşlar1.846.607 286.819Özel Maliyetler635.907 118.572Yapılmakta Olan Yatırımlar1.771.518 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.575.817 26.965Şerefiye6.697.001 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar833.944Bilgisayar Yazılımları34.343 26.965Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.529 0Peşin Ödenmiş Giderler3.500.000 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.500.000 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 728.923 921.722TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.347.926 1.369.306TOPLAM VARLIKLAR56.112.750 37.738.773KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 460.336 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar460.336 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar460.336 0Diğer Finansal Yükümlülükler5 5.287 19.993Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5.287 19.993Ticari Borçlar6 511.505 270.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar511.505 270.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 617.854 335.694Diğer Borçlar7 29.246.278 1.682.778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar886.529 3.180İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.359.749 1.679.598Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 89.729 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.581.868 38.896İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.581.868 38.896Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 0 512.171Kısa Vadeli Karşılıklar18,19 659.343 1.250.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar56.265 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar603.078 1.250.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 3.982.448 2.950.188İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.982.448 2.950.188ARA TOPLAM39.154.648 7.060.757TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.154.648 7.060.757UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 503.157 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar503.157 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar503.157 0Uzun Vadeli Karşılıklar18 796.172 10.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar796.172 10.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.299.329 10.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.453.977 7.071.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.383.751 30.729.937Ödenmiş Sermaye16 20.990.000 20.990.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 -3.289 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -141.066 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.066Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-141.066Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler16 960.447 17.059.164Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-9.067.030 -10.130.610Net Dönem Karı veya Zararı264.893 431.587Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 275.022 -62.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.658.773 30.667.291TOPLAM KAYNAKLAR56.112.750 37.738.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler16 -25.795 -25.795 -25.795Transferler16 9.999 1.532.741 -1.542.740 0 0Dönem Karı (Zararı)16 635.046 635.046 -5.528 629.518Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları16 2.841.168 2.841.168 2.841.168Dönem Sonu Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 11.603.268 -10.130.610 635.046 25.477.500 -62.646 25.414.854Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291Transferler431.587 -431.587 0 0Dönem Karı (Zararı)16 264.893 264.893 -22.044 242.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 -141.066 -141.066 -141.066Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi16 -3.289 631.993 628.704 359.712 988.416Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları16 -16.098.717 -16.098.717 -16.098.717Dönem Sonu Bakiyeler16 20.990.000 -3.289 2.243.684 -141.066 136.112 960.447 -9.067.030 264.893 15.383.751 275.022 15.658.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)242.849 603.723DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -141.066 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-188.088 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.022Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47.022Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-141.066 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.783 603.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları101.783 603.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974611BIST