***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2021 20:06
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 12.870.471 4.653.803
Satışların Maliyeti
20 -9.276.776 -2.183.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.593.695 2.470.494
BRÜT KAR (ZARAR)
3.593.695 2.470.494
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.570.622 -1.346.228
Pazarlama Giderleri
21 -962.612 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.059.098 4.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -723.149 -241.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
396.410 887.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 55.971 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -104.957 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
347.424 887.020
Finansman Gelirleri
23 105.020 43.724
Finansman Giderleri
22 -173.847 -6.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
278.597 923.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.748 -320.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -35.748 -320.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.849 603.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.849 603.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -22.044 -31.323
Ana Ortaklık Payları
264.893 635.046
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.268.746 -2.844.862
Dönem Karı (Zararı)
242.849 603.723
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
242.849 603.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
728.158 502.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
192.612 167.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84.511 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
84.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.214 14.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
653.624 13.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-647.217 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
204.807 482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
239.821 320.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.021.838 -2.815.025
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-67.652 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.475.693 4.378.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-795.946 973.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.679.747 3.405.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.608.549 4.069
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.310.830 -185.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
297.719 189.272
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.132.001 1.895.953
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
561.858 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.910.802 -8.381.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
230.477 -720.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
230.477 -720.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
282.160 -8.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.491.683 167.724
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
883.349 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.608.334 167.724
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.553.258 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.397 -151.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.420 -151.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.817 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.992.845 -1.709.071
Kira Ödemeleri
-360.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-364.099 -1.135.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.874.563 -94.444
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.697.001 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.079 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.079 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.269.641 -94.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.269.641 -94.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.590.993 2.841.168
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8.874.304 2.841.168
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-268.605 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.706 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.706 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
985.176 -98.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
985.176 -98.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
723.397 249.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.708.573 150.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.708.573 723.397
Finansal Yatırımlar
67.652 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
67.652 0
Ticari Alacaklar
6 17.849.364 10.475.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
848.924 52.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.000.440 10.422.904
Diğer Alacaklar
7 1.641.277 3.376.636
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
226.364 1.537.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.414.913 1.839.442
Stoklar
8 2.132.001 0
Canlı Varlıklar
8 0 561.858
Peşin Ödenmiş Giderler
14.983.398 20.394.200
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.753.364 17.973.508
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.230.034 2.420.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 99.216 8.877
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.283.343 828.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.283.343 828.617
ARA TOPLAM
39.764.824 36.369.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.764.824 36.369.467
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 27.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.234 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 0 15.228
Maddi Duran Varlıklar
12 4.515.952 405.391
Taşıtlar
261.920 0
Mobilya ve Demirbaşlar
1.846.607 286.819
Özel Maliyetler
635.907 118.572
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.771.518 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.575.817 26.965
Şerefiye
6.697.001 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
833.944
Bilgisayar Yazılımları
34.343 26.965
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.529 0
Peşin Ödenmiş Giderler
3.500.000 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.500.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 728.923 921.722
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.347.926 1.369.306
TOPLAM VARLIKLAR
56.112.750 37.738.773
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 460.336 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
460.336 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
460.336 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 5.287 19.993
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.287 19.993
Ticari Borçlar
6 511.505 270.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
511.505 270.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 617.854 335.694
Diğer Borçlar
7 29.246.278 1.682.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
886.529 3.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.359.749 1.679.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 89.729 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.581.868 38.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.581.868 38.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 512.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 659.343 1.250.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.265 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
603.078 1.250.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.982.448 2.950.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.982.448 2.950.188
ARA TOPLAM
39.154.648 7.060.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.154.648 7.060.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 503.157 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
503.157 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
503.157 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 796.172 10.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
796.172 10.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.299.329 10.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.453.977 7.071.482
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.383.751 30.729.937
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 -3.289 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -141.066 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.066
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-141.066
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
16 960.447 17.059.164
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-9.067.030 -10.130.610
Net Dönem Karı veya Zararı
264.893 431.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 275.022 -62.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.658.773 30.667.291
TOPLAM KAYNAKLAR
56.112.750 37.738.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 8.752.101 -11.637.556 1.542.740 22.027.081 -57.118 21.969.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16 -25.795 -25.795 -25.795
Transferler
16 9.999 1.532.741 -1.542.740 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16 635.046 635.046 -5.528 629.518
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
16 2.841.168 2.841.168 2.841.168
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 11.603.268 -10.130.610 635.046 25.477.500 -62.646 25.414.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291
Transferler
431.587 -431.587 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16 264.893 264.893 -22.044 242.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -141.066 -141.066 -141.066
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
16 -3.289 631.993 628.704 359.712 988.416
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
16 -16.098.717 -16.098.717 -16.098.717
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.990.000 -3.289 2.243.684 -141.066 136.112 960.447 -9.067.030 264.893 15.383.751 275.022 15.658.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.849 603.723
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -141.066 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-188.088 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.066 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.783 603.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.783 603.723
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974611
BIST