***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
21.09.2020 16:12
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
KAPSAMLI GELİR TABLOSU VE KAR ZARAR TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
MADDİ HATA
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Gelir Tablosu bölümünde sehven 01.04.2020-30.06.2020 bölümüne 01.01.2020-31.03.2020 tutarlarının girilmesi ve 01.04.2019-30.06.2019 bölümüne ise yine sehven 01.01.2019-31.03.2019 tutarlarının girilmesi nedeniyle tablolar güncellenecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875928
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0684
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,33
|Açılış
|: 467,60
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6197
|7,6239
|% 0,91
|
|Euro
|8,9580
|8,9683
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7280
|9,7768
|% -0,02
|
|Frank
|8,2937
|8,3437
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0266
|2,0367
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-42,42
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-6,68
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-2,31
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-1,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AKENR
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17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
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17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem