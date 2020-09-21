***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKAPSAMLI GELİR TABLOSU VE KAR ZARAR TABLOSUDeğişikliğin NedeniMADDİ HATADeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarGelir Tablosu bölümünde sehven 01.04.2020-30.06.2020 bölümüne 01.01.2020-31.03.2020 tutarlarının girilmesi ve 01.04.2019-30.06.2019 bölümüne ise yine sehven 01.01.2019-31.03.2019 tutarlarının girilmesi nedeniyle tablolar güncellenecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875928BIST