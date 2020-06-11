***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi GENEL KURUL İŞLEMLERİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.05.2020Genel Kurul Tarihi 11.06.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.01.2018–31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 ve 2019 yıllarına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2018-2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.7 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim kuruluşu atamasının Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.8 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.9 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018-2019 yıllarında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.10 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.13 - Şirketimizce açılacak hukuk - idari davalar/başvuru ve suç duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i işlemler ve şirket haklarının yekünen korunması amacıyla uygun görülecek tüm işlerin yapılması , sonuçlandırılması, dava açılması , gerektiğinde yeniden dava açılması , gereken dilekçe ve belgelerin yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname - proteste çekme hakkında Yönetim Kurulu' nun yetkili kılınmasının Genel Kurul onayına sunulması14 - Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı ‘nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Kurul Karar Organı ‘nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi zarara uğratmaktan eski Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer alan suçlar ve 6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Ayrıca şirkete Marka Holding ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun görüşülmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından,Özel Durumlar Tebliğinde yer alan ''İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi''başlıklı 6. maddede yer alan şartların mevcut olmamasına karşın 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu kararının ertelenmesi nedeniyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK'nın II.14.1 sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11,12 ve 12/A maddelerine aykırılık sebebiyle verilen 76.616 TL'lik idari para cezaları ile ilgili işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.18 - Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporunun Elit Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ''Görüş Bildirmekten Kaçınma '' olarak verilmesi nedeniyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 hükmü gereği Genel Kurul da onaya sunulacak olan firma tarafından yeniden denetimin yapılacak olmasının görüşülmesi19 - Dilek ve öneriler20 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ1.pdf - İlan MetniEK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2019xx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni YETERLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞINDAN GENEL KURUL İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MARKA TUTANAK11.pdf - TutanakEK: 2 MARKA HAZİRUN111.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu,14.05.2020 tarihli yapmış olduğu toplantı sonucunda Genel Kurul toplantısının yapılması için belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili olarak,1-Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 11/06/2020 Perşembe günü saat :14:30'da yapılacağı duyurulan, 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısının, belirlenen gündem ve esaslarla olmak üzere, Olağan Genel Kurul toplantılarının 11/06/2020 Perşembe günü saat :14:30'da Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL adresinde belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere, 2018-2019 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,2-11/06/2020 tarihinde yapılacak olan,2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin şirketin internet sitesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve KAP ta ilanına,3-İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak toplantıda hükümet komiseri bulundurulmasının istenmesine,Mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850852BIST