***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/iSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması8 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de Arts Hotel Halaskargazi Cad.No:1 Harbiye/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 61112884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış, aşağıda belirtilen gündem maddeleri onaylanmış ve karar verilmiştir.1- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçim onaylanmıştır.2- 01.01.2019 - 31.12.2019 Konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.3- Görev yaptıkları dönem itibariyle yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu