***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 16:15
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.01.2021
Genel Kurul Tarihi 02.02.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/ŞİŞLİ/iSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 02.02.2021 Salı günü saat 14.00'de Arts Hotel Halaskargazi Cad.No:1 Harbiye/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarih ve 61112884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmış, aşağıda belirtilen gündem maddeleri onaylanmış ve karar verilmiştir.
1- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK md. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçim onaylanmıştır.
2- 01.01.2019 - 31.12.2019 Konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
3- Görev yaptıkları dönem itibariyle yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mine Tozlu