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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2021 14:08



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Tarihi 22.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması
7 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,
12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket tarafından MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. paylarının alımı ve iadesi işlemlerine ilişkin inceleme sonuçlarına ilişkin 30.04.2020 tarihli kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020MARKA İLAN METNİ 22 HAZİRAN.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 MARKA BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2020 22 haziran (2).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
06.04.2021 Salı Günü 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngürülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aşağıdaki aynı gündemle 22.06.2021 Salı Günü saat 14.00'da ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4-Bahsi geçen 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı ilanının yapılabilmesi için gerekli belge ve dilekçelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937682


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