***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 22:18
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819766
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0496
En Düşük
6,0411
18:056,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5557
En Düşük
6,5489
18:05307,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,60
|Açılış
|: 307,50
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8388
|7,8781
|% -0,48
|
|Frank
|6,1399
|6,1769
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6076
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,54
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,55
|57,55
|0,22
|
Seans Raporu
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