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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

27.05.2020 21:01
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
26/05/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz beyanname ekindedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847076


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RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
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Sterlin 8,2812 8,3227 % 0,44  
Frank 6,9749 7,0169 % 0,90  
Riyal 1,7990 1,8080 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 373 373 4,72  
Cumhuriyet 2.422 2.453 22,30  
Tam 2.493 2.517 23,10  
Yarım 1.217 1.230 11,20  
Çeyrek 608 616 6,20  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
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