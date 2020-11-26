***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.11.2020 09:21
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 25.11.2020 tarih ve BİAŞ-2-4785 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890073
BIST
11:191.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:197,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:199,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0270
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:19463,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 463,03
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:19
|LOGO
|108,90
|60.731.800
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.134.630
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|776.292.881
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|445.366.704
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,35
|374.626.513
|% 3,51
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
|
|TSKB
|2,67
|270.548.779
|% -1,48
|
|HLGYO
|3,37
|322.167.323
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.585.448
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9176
|7,9242
|% -0,35
|
|Euro
|9,4475
|9,4546
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,5655
|10,6184
|% -0,50
|
|Frank
|8,6986
|8,7510
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% -0,35
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|10,88
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:34RYSAS
Yüzde 6.36 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 036, 155 adet işlem
-
11:33HLGYO
Yüzde 7.32 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 118, 368 adet işlem
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, TKFEN
-
11:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TAVHL
-
11:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199