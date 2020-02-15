GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.02.2020 00:33
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 21.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış  olduğumuz açıklamaya konu olan Lider Adana ve Yeni Adana isletme unvanlı şirketlerin eski yetkilileri olan Murat Yılmaz, Ali Mutlu ,Erdal Çetin ve Av. Ferhat Pamuk tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlere yönelik yaşanan gelişmeleri Kamuoyu ve siz değerli Yatırımcılarımızla paylaşma ve bilgilendirme gereği hasıl  olmuştur. Bahsi geçen açıklamamızda Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren ,Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Aşkın Korkmaz ve  Ferhan Aral ile  şirketimiz ile hiçbir ilgisi olmayan iş adamı Serdar Sözbir'in imzalarını taklit etmek suretiyle 25.000.000TL( yirmibeş milyon türk lirası ) bedelli sahte bir senet tanzim ederek tedavüle koyduklarını bildirmiştik. Bu eylemleri icra eden şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2018/159719 S. Numaralı dosya ile yapmış oldugumuz suç duyurusu dosyasında yetkisizlik kararı  verilerek dosyamız  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/57815 soruşturma numaralı dosyası ile birleştirilmiştir.  Şikâyet dilekcemizde belirtmis olduğumuz şüphelilerin Türkiye çapında birden fazla kişiye benzer eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır. Bugun basina yansiyan haberlerden de görüleceği gibi yurt çapında birçok iş insanının benzer eylemlere maruz kaldığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin eş  zamanlı yapılan operasyonlar sonucu göz altına  alınarak tutuklandıkları anlaşılmıştır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek adına şüpheliler hakkında dava açıldığında detaylı bilgi verilecek olmakla birlikte sürecin şirketimiz ve avukatlarımız tarafından hassasiyetle takip edildiğini, şirketimize ve yönetim kurulu üyelerimize maddi manevi zarar vererek , yapılan bu haksız eylemleri gerçekleştirilen sorumlularin cezalandırılması icin gereğinin icra edileceğini siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819328


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  -0,32% |  -389,09
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8766 7,9161 % 0,20  
Frank 6,1433 6,1803 % -0,03  
Riyal 1,6100 1,6181 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.583 6,13  
Altın Gr. 308 308 1,94  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 0,07  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 57,34 57,34 1,00  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru