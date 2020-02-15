***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğumuz açıklamaya konu olan Lider Adana ve Yeni Adana isletme unvanlı şirketlerin eski yetkilileri olan Murat Yılmaz, Ali Mutlu ,Erdal Çetin ve Av. Ferhat Pamuk tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlere yönelik yaşanan gelişmeleri Kamuoyu ve siz değerli Yatırımcılarımızla paylaşma ve bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bahsi geçen açıklamamızda Marka Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren ,Yönetim Kurulu üyeleri Zeynep Aşkın Korkmaz ve Ferhan Aral ile şirketimiz ile hiçbir ilgisi olmayan iş adamı Serdar Sözbir'in imzalarını taklit etmek suretiyle 25.000.000TL( yirmibeş milyon türk lirası ) bedelli sahte bir senet tanzim ederek tedavüle koyduklarını bildirmiştik. Bu eylemleri icra eden şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2018/159719 S. Numaralı dosya ile yapmış oldugumuz suç duyurusu dosyasında yetkisizlik kararı verilerek dosyamız Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/57815 soruşturma numaralı dosyası ile birleştirilmiştir. Şikâyet dilekcemizde belirtmis olduğumuz şüphelilerin Türkiye çapında birden fazla kişiye benzer eylemlerde bulundukları anlaşılmıştır. Bugun basina yansiyan haberlerden de görüleceği gibi yurt çapında birçok iş insanının benzer eylemlere maruz kaldığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu göz altına alınarak tutuklandıkları anlaşılmıştır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek adına şüpheliler hakkında dava açıldığında detaylı bilgi verilecek olmakla birlikte sürecin şirketimiz ve avukatlarımız tarafından hassasiyetle takip edildiğini, şirketimize ve yönetim kurulu üyelerimize maddi manevi zarar vererek , yapılan bu haksız eylemleri gerçekleştirilen sorumlularin cezalandırılması icin gereğinin icra edileceğini siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819328BIST