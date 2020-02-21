***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı tarafından, 17/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 35755 sicil no ile kayıtlı olan Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu payları Mehmet Sıddık Algünerhan'a devri işleminin kamuya açıklanmasının 28.05.2018 tarihli ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ertelenmesini II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hükümlerine aykırılık gerekçesiyle şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ye tebliğ ettiği 30.961 TL idari para cezasına, Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemes'nde itiraz davası açılmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821026BIST