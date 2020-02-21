***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2020 19:10
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı tarafından, 17/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 35755 sicil no ile kayıtlı olan Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu payları Mehmet Sıddık Algünerhan'a devri işleminin kamuya açıklanmasının 28.05.2018 tarihli ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ertelenmesini II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hükümlerine aykırılık gerekçesiyle şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ye tebliğ ettiği 30.961 TL idari para cezasına, Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemes'nde itiraz davası açılmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821026
BIST
18:05116.829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.187,35
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
18:056,0943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0851
18:056,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0323
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6402
En Düşük
6,5655
18:05321,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,61
|Açılış
|: 321,32
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8776
|7,9171
|% 0,53
|
|Frank
|6,2065
|6,2439
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6201
|1,6283
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|20,34
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,63
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|0,02
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,08
|