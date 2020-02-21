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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2020 19:10
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı tarafından, 17/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 35755 sicil no ile kayıtlı olan Lider Adana Seyahat Turizm Akaryakıt İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  nezdinde sahip olduğu payları Mehmet Sıddık Algünerhan'a devri işleminin kamuya açıklanmasının 28.05.2018 tarihli ve 16 sayılı yönetim kurulu kararı ile ertelenmesini II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" hükümlerine aykırılık gerekçesiyle şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ye tebliğ ettiği 30.961 TL idari para cezasına, Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemes'nde itiraz davası açılmıştır.
 
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821026


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