***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 22:36
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.ve diğer iştirak şirketlerimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli faaliyet dönemi içersinde bağımsız denetimlerini yapan ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. şirketinin 4. çeyrek faaliyet dönemine ilişkin yapmış oldukları denetime istinaden vermiş oldukları görüş bildirmekten kaçınma raporunu, bir denetim firmasında olması gereken bağımsızlık ve tarafsızlık etik ilkelerine aykırı bulduğumuz için kabul etmeyerek, gerekçeli sebeplerimizle ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. şirketi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Kamu Gözetimi Kurumu'na gerekli şikayetlerin yapılmasına şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.Gerekli bilgi ve belgeler ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830213
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0286
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0417
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,04
|Açılış
|: 314,48
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7019
|7,7405
|% -2,14
|
|Frank
|6,6336
|6,6736
|% -1,95
|
|Riyal
|1,6983
|1,7068
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|13,65
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,66
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,66
|28,66
|-1,39
|
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