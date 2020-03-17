***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.ve diğer iştirak şirketlerimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli faaliyet dönemi içersinde bağımsız denetimlerini yapan ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. şirketinin 4. çeyrek faaliyet dönemine ilişkin yapmış oldukları denetime istinaden vermiş oldukları görüş bildirmekten kaçınma raporunu, bir denetim firmasında olması gereken bağımsızlık ve tarafsızlık etik ilkelerine aykırı bulduğumuz için kabul etmeyerek, gerekçeli sebeplerimizle ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. şirketi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Kamu Gözetimi Kurumu'na gerekli şikayetlerin yapılmasına şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.Gerekli bilgi ve belgeler ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830213BIST