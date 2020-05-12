***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 18:16
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 8 sayılı toplantısında Çukurova Bölgesinde faaliyet göstermek üzere Adana ilinde kurulacak olan Et Entegre Tesisi için çalışmalara başlanmıştır.Konu hususundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844545
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9951
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0780
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,49
|Açılış
|: 384,54
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.667.776
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.686.153
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.417.628
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|1.935.772
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.076.711
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|756.486
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.205.953
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.086.435
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|977.039.597
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|759.246.343
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|644.613.600
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.696.458
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|544.744.948
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|449.593.217
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|282.933.202
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|383.627.619
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.298.710
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.195.813
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5972
|8,6403
|% -1,15
|
|Frank
|7,2048
|7,2482
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8570
|1,8663
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|11,50
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.520
|-17,30
|
|Tam
|2.546
|2.586
|-17,80
|
|Yarım
|1.242
|1.264
|-8,70
|
|Çeyrek
|621
|632
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
-
17:54
KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında