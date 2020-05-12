***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 8 sayılı toplantısında Çukurova Bölgesinde faaliyet göstermek üzere Adana ilinde kurulacak olan Et Entegre Tesisi için çalışmalara başlanmıştır.Konu hususundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844545BIST