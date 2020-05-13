***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 20:45
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2020/28 numaralı bültende yayımlanan Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. (Marka Holding) ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda eski Yönetim Kurulu üyeleri hakkında aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir.
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs
Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
Uğur CEYLAN
Marka Holding' in faiz hariç toplam
5.880.000 TL tutarında zarara uğratılması.
6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi.
Ebru CEYLAN
Levent GEZEN
6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer verilen maddeler.
Ulukan ÖZEL
Uğur CEYLAN
Marka Holding'in yasal kayıtlarının gerçeğe aykırı düzenlenmesi.
6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası.
İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir. Yasal süreç hukuk departmanımız tarafından takip edilmekte olup konu ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844852
BIST