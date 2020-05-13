***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 2020/28 numaralı bültende yayımlanan Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. (Marka Holding) ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda eski Yönetim Kurulu üyeleri hakkında aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir.Suç Duyurusunda Bulunulan ŞahısSuç Duyurusuna Neden Olan EylemEylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun MaddesiUğur CEYLANMarka Holding' in faiz hariç toplam5.880.000 TL tutarında zarara uğratılması.6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi.Ebru CEYLANLevent GEZEN6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça İştirak bölümünde yer verilen maddeler.Ulukan ÖZELUğur CEYLANMarka Holding'in yasal kayıtlarının gerçeğe aykırı düzenlenmesi.6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci fıkrası.İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir. Yasal süreç hukuk departmanımız tarafından takip edilmekte olup konu ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844852BIST