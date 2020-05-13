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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 20:45
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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2020/28 numaralı bültende yayımlanan Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. (Marka Holding) ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda eski Yönetim Kurulu üyeleri hakkında  aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir. İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir.
 
 
    Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs
    Suç Duyurusuna Neden Olan  Eylem
    Eylemin Aykırılık Teşkil  Ettiği Kanun Maddesi

    Uğur CEYLAN
           
 
Marka    Holding'  in    faiz    hariç     toplam
5.880.000 TL tutarında zarara  uğratılması.
       
6362 sayılı SPKn'nun 110 uncu maddesi.

    Ebru CEYLAN

    Levent GEZEN
    6362 sayılı  SPKn'nun 110 uncu maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Suça  İştirak bölümünde yer verilen maddeler.

    Ulukan ÖZEL

    Uğur CEYLAN
    Marka     Holding'in      yasal     kayıtlarının gerçeğe aykırı düzenlenmesi.
    6362 sayılı SPKn'nun 112 nci maddesinin 2 nci  fıkrası.

 
 
İlgili yazı mevcut Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmış olup yapılacak ilk Genel Kurul'da gündem maddesi olarak görüşülecektir. Yasal süreç hukuk departmanımız tarafından takip edilmekte olup konu ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.
 
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
 
                      
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844852


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