***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDüzce' de faaliyet gösteren 17.000 m2 arazi üzerine kurulu 4000 m2 kapalı alanı, 200 adet büyükbaş hayvanı mevcut "SÜTÇÜZADE" markasının sahibi RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.Konu hususundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848288BIST