***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 19:15
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Düzce' de faaliyet gösteren 17.000 m2 arazi üzerine kurulu 4000 m2 kapalı alanı, 200 adet büyükbaş hayvanı mevcut "SÜTÇÜZADE" markasının sahibi RRM İnşaat Enerji Hayvanlık Ltd. Şti'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.Konu hususundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848288
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,27
|Açılış
|: 380,50
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4690
|8,5115
|% 0,87
|
|Frank
|7,0562
|7,0987
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8089
|1,8180
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,13
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.565
|423,00
|
|Tam
|2.536
|2.577
|27,70
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,20
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,14
|38,14
|0,30
|