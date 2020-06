***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar

Gökyüzü Moda Tekstil A.Ş.'nin 11.06.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara istinaden,-Şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.olarak değiştirilmesine,-Şirket esas sözleşmesinin amaç konu başlıklı 3. Maddesinin süt ürünleri toptan ticareti(işlenmiş süt ve süt tozu,yoğurt,peynir,kaymak,tereyağı vb.)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri parakende ticareti,-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et parakende ticareti(sakatat,av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ve ürünleri parakende ticareti(sosis,salam,sucuk,vb.gibi)şekilde değiştirilmesine oy biriliği ile karar verilmiştir.-Şirketin Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye ait olan %5 hissesinin Marka Yatırım Holding'e nominal değer üzerinden devredilmesine,-Önceki sermayeyi temsil eden 500.000 TL.nin tamamen ödenmiş olup ,70.000 TL daha arttırılmasına,-Şirket Sermaye tavanının, 2.850.000 TL olmasına,yapılacak olan semaye artırımlarında yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu'nun 11.06.2020 tarih/ 2 numaralı kararına isitinaden, Çukurova Bölgesinde faaliyet gösterecek olan et entegre tesisiyle ilgili yatırımlarımızın ,Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.şirketi üzerinden yapılmasına,-Adana 'da şube açılmasına,karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.