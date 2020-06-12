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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2020 02:39
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Gökyüzü Moda Tekstil A.Ş.'nin 11.06.2020 tarihinde yapılan 2018-2019 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara istinaden,
-Şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.olarak değiştirilmesine,
-Şirket esas sözleşmesinin amaç konu başlıklı 3. Maddesinin süt ürünleri toptan ticareti(işlenmiş süt ve süt tozu,yoğurt,peynir,kaymak,tereyağı vb.)
-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda  süt ve süt ürünleri parakende ticareti,
-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et parakende ticareti(sakatat,av ve kümes hayvanı etleri ile kasaplar dahil)
-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ve ürünleri parakende ticareti(sosis,salam,sucuk,vb.gibi)
şekilde değiştirilmesine oy biriliği ile karar verilmiştir.
-Şirketin Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye  ait olan  %5 hissesinin  Marka Yatırım Holding'e nominal değer üzerinden devredilmesine,
-Önceki sermayeyi temsil eden 500.000 TL.nin tamamen ödenmiş olup ,70.000 TL daha arttırılmasına,
-Şirket Sermaye tavanının,  2.850.000 TL  olmasına,yapılacak olan semaye artırımlarında yönetim kurulunun yetkilendirilmesine,
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Yönetim Kurulu'nun 11.06.2020 tarih/ 2 numaralı kararına isitinaden, Çukurova Bölgesinde faaliyet gösterecek olan et entegre tesisiyle ilgili yatırımlarımızın ,Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.şirketi üzerinden yapılmasına,
-Adana ‘da şube açılmasına,
 karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850862


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
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Sterlin 8,5907 8,6337 % -0,20  
Frank 7,2181 7,2615 % 0,98  
Riyal 1,8181 1,8273 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 2,29  
Altın Gr. 380 380 1,69  
Cumhuriyet 2.460 2.487 4,40  
Tam 2.533 2.555 4,60  
Yarım 1.236 1.247 4,10  
Çeyrek 618 624 1,60  
Gümüş.Ons 17,67 17,70 0,03  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,00  
B. Petrol 38,33 38,33 0,02  
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