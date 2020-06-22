***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, 19.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,Şirketin tamamen ödenmiş olan sermayesi 1.290.000 T.L. olup,Şirket sermaye tavanının 6.450.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,Karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852403BIST