***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 22:14
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, 19.06.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,
Şirketin tamamen ödenmiş olan sermayesi 1.290.000 T.L. olup,
Şirket sermaye tavanının 6.450.000 TL.ye çıkartılarak, Yönetim Kurulu'nun 5 yıl boyunca sermaye arttırımı yapmaya yetkilendirilmesine,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852403
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,62
|Açılış
|: 386,63
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5099
|8,5526
|% 0,97
|
|Frank
|7,1938
|7,2371
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,78
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,40
|
|Tam
|2.575
|2.588
|36,40
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,70
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,86
|
Seans Raporu
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17:55XU030
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17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de