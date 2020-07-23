***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 18:55
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.nin yapmış olduğu 11.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Şirketin 9.480.000 TL olan sermayesi tescil edilerek 17.480.000 TL olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861455
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9591
En Düşük
7,9032
18:05416,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,13
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6962
|8,7399
|% -0,04
|
|Frank
|7,3704
|7,4148
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8188
|1,8280
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|23,19
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,54
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.735
|37,00
|
|Tam
|2.792
|2.806
|38,00
|
|Yarım
|1.355
|1.373
|18,60
|
|Çeyrek
|680
|687
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,11
|44,11
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 170 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 8.15 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 186, 812 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TRKCM, TTKOM
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, BIMAS, ASELS