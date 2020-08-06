***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 23:47
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yapmış olduğu 11.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 2.130.000 TL olan sermayesi 124.000 TL artırılarak, 2.254.000 TL ye çıkartılmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866257
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,4600
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|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,2590
En Düşük
7,2144
18:058,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,7750
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6330
En Düşük
8,5597
18:05480,25
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 18,47
|Açılış
|: 479,99
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4717
|9,5192
|% 2,81
|
|Frank
|7,9116
|7,9592
|% 2,41
|
|Riyal
|1,9216
|1,9313
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.070
|2.071
|7,35
|
|Altın Gr.
|480
|480
|18,21
|
|Cumhuriyet
|3.183
|3.342
|248,10
|
|Tam
|3.279
|3.459
|275,00
|
|Yarım
|1.592
|1.676
|122,00
|
|Çeyrek
|798
|843
|64,90
|
|Gümüş.Ons
|29,33
|29,39
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,13
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,00
|
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17:58XU030
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17:57TMPOL
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