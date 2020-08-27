***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 18:42
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin yapmış olduğu 13.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 500.000 TL olan sermayesinin 70.000 TL artırılarak, 570.000 TL ye çıkartılması,şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesi ile Şirket esas sözleşmesinin, amaç konu başlıklı 3. Maddesinin et ve süt gıda ürünleri toptan ve parakende ticareti olarak değiştirilmesi kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasının, Adana'da şube açılışı ve et entegre tesisi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871469
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05456,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -6,33
|Açılış
|: 456,42
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3367
|7,3502
|% -0,17
|
|Euro
|8,6715
|8,7099
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7064
|9,7551
|% 0,07
|
|Frank
|8,0780
|8,1267
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9565
|1,9663
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-23,07
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,33
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|45,49
|45,49
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem