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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2020 18:42
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri  A.Ş.'nin yapmış olduğu 13.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 500.000 TL olan sermayesinin 70.000 TL artırılarak, 570.000 TL ye çıkartılması,şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesi ile Şirket esas sözleşmesinin, amaç konu başlıklı 3. Maddesinin et ve süt gıda ürünleri toptan ve parakende ticareti olarak değiştirilmesi kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasının, Adana'da şube açılışı  ve et entegre tesisi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
  
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871469


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