***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Gökyüzü Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin yapmış olduğu 13.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 500.000 TL olan sermayesinin 70.000 TL artırılarak, 570.000 TL ye çıkartılması,şirket ünvanının Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmesi ile Şirket esas sözleşmesinin, amaç konu başlıklı 3. Maddesinin et ve süt gıda ürünleri toptan ve parakende ticareti olarak değiştirilmesi kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasının, Adana'da şube açılışı ve et entegre tesisi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871469BIST