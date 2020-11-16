***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 18:58
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.03.2020 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine TOZLU SİNEREN, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep AŞKIN KORKMAZ ve yönetim kurulu üyesi Ferhan ARAL ("davacı borçlular") adına eski Lider Adana yöneticileri tarafından sahte imzalarla düzenledikleri 25.000,000 TL'lik senetle ilgili olarak, İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/808E. dosyasının 12.11.2020 tarihli duruşmasında davanın kabulü ile davacı borçlular aleyhine yapılan takibin durdurulmasına ve davalının asıl alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatı ile %10 oranında para cezasına mahkumiyetine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Lider Adana eski yöneticilerinin tutuklu yargılanmalarına devam edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888767
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
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|Önceki Kapanış
|: 1.291
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1.310
En Düşük
1.291
18:057,7173
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,63%
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471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7128
|7,7173
|% 0,48
|
|Euro
|9,1327
|9,1443
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1524
|10,2033
|% 0,48
|
|Frank
|8,4272
|8,4780
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0520
|2,0622
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,93
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|44,39
|44,39
|1,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
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17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
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17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem