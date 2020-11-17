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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12.03.2020 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine TOZLU SİNEREN, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep AŞKIN KORKMAZ ve yönetim kurulu üyesi Ferhan ARAL ("davacı borçlular") adına eski Lider Adana yöneticileri tarafından sahte imzalarla düzenledikleri 25.000.000 TL'lik (Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) senetle ilgili olarak, İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/808E. dosyasının 12.11.2020 tarihli duruşmasında  davanın kabulü ile davacı borçlular aleyhine yapılan takibin durdurulmasına ve davalının asıl alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatı ile %10 oranında para cezasına mahkumiyetine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Lider Adana eski yöneticilerinin tutuklu yargılanmalarına devam edilmektedir. 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888985


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