***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2020 23:26
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından, bağlı ortaklığımız olan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 2.100.000.- TL (İki milyon yüz bin Türk Lirası) sermaye avansı olarak ödenmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890413
BIST
18:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.325
18:057,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8438
En Düşük
7,8140
18:059,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4119
En Düşük
9,3548
18:05449,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -8,58
|Açılış
|: 449,48
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUYO
|4,95
|3.680.764
|% 10,00
|
|AKCNS
|15,18
|58.674.487
|% 10,00
|
|SEYKM
|18,70
|14.604.345
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|34.267.095
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|11.150.227
|% 9,97
|
|CASA
|87,70
|250.997
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|3.974.256
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|708.233
|% -9,83
|
|DOBUR
|22,10
|251.840
|% -9,80
|
|TSKB
|2,41
|712.192.111
|% -9,74
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.818.632.816
|% -0,39
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|TUPRS
|94,15
|1.353.198.716
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,17
|3.342.395.481
|% 4,33
|
|PETKM
|4,23
|1.723.670.615
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,99
|1.124.066.911
|% -2,61
|
|GARAN
|9,18
|3.376.991.660
|% -1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8429
|7,8445
|% 0,39
|
|Euro
|9,3546
|9,4180
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3631
|10,4151
|% -1,11
|
|Frank
|8,6008
|8,6526
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.789
|-20,86
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-8,57
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.971
|3.050
|-70,08
|
|Yarım
|1.436
|1.475
|-33,90
|
|Çeyrek
|720
|738
|-16,95
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,72
|5,72
|0,02
|
|B. Petrol
|48,28
|48,28
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 991, 247 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -1.04 ) 1, 478
-
17:58XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:56MRGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 785 adet işlem
-
17:54ALCAR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 331, 581 adet işlem