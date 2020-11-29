***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından, bağlı ortaklığımız olan Gökyüzü Et Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 2.100.000.- TL (İki milyon yüz bin Türk Lirası) sermaye avansı olarak ödenmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890413BIST