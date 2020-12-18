***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 20:43
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Defacto ürünlerinin satılmadığı ülkelerde 1 yıl süre ile maksimum 2 milyon dolar (iki milyon dolar) tutarında belirli adetteki outlet ürünlerin toptan satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893939
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
18:057,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0656
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1117
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3158
18:05461,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,87
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6278
|7,6348
|% -0,88
|
|Euro
|9,3428
|9,3541
|% -1,10
|
|Sterlin
|10,2815
|10,3330
|% -1,27
|
|Frank
|8,5972
|8,6490
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0286
|2,0387
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-2,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,09
|
|B. Petrol
|52,30
|52,30
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 93 artarak (% 0.45 ) 1, 558
-
17:58XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 23, 979.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 424 adet işlem
-
17:55TAVHL
Yüzde 4.94 oranında artışla 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 410, 581 adet işlem