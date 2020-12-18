***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Defacto ürünlerinin satılmadığı ülkelerde 1 yıl süre ile maksimum 2 milyon dolar (iki milyon dolar) tutarında belirli adetteki outlet ürünlerin toptan satış sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893939BIST