***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari nisap sayısı toplanamadığından ertelenmiş olup genel kurul işlemlerine ilişkin olarak düzeltme yapılan hazır bulunanlar listesi ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897660BIST