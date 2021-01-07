***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 11:20
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari nisap sayısı toplanamadığından ertelenmiş olup genel kurul işlemlerine ilişkin olarak düzeltme yapılan hazır bulunanlar listesi ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897660
BIST
12:111.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:117,2548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0511
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:118,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:11448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,11
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TGSAS
|18,59
|10.664.567
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|116.825.913
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.608.175
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.870.220
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.232.062
|% -5,76
|
|BANVT
|45,00
|1.857.563
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,54
|2.273.793.818
|% 7,17
|
|GARAN
|10,50
|647.036.084
|% 0,86
|
|ASELS
|19,10
|641.935.388
|% 2,19
|
|TKFEN
|18,47
|460.203.159
|% 3,94
|
|AKBNK
|7,52
|456.816.583
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,54
|2.273.793.818
|% 7,17
|
|IHLGM
|1,43
|353.670.858
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,57
|352.355.047
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,23
|350.465.232
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,33
|277.888.421
|% 2,78
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2530
|7,2568
|% -0,67
|
|Euro
|8,9210
|8,9271
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8540
|9,9035
|% -0,62
|
|Frank
|8,2079
|8,2573
|% -0,91
|
|Riyal
|1,9309
|1,9406
|% -0,57
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,52
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,32
|