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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 11:20



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 06.01.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari nisap sayısı toplanamadığından ertelenmiş olup genel kurul işlemlerine ilişkin olarak düzeltme yapılan hazır bulunanlar listesi ektedir. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897660


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